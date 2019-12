Landsstýrismaðurin vitjar Klaksvíkar sjúkrahús og Heilsutrygd

Kaj Leo Holm Johannesen, landsstýrismaður í heilsumálum, hevur í dag vitjað Klaksvíkar sjúkrahús og Heilsutrygd, sum eru stovnar undir hansara øki. Øll sjúkrahúsleiðslan í Sjúkrahúsverki Føroya var við, har tey saman fingu innlit í virksemið á Klaksvíkar sjúkrahúsi.





Kunnað varð um allar deildirnar á sjúkrahúsinum, har landsstýrismaðurin fekk høvi til at síggja tær góðu umstøðurnar á sjúkrahúsinum, og har hann kundi heilsa upp á starvsfólkini. Kaj Leo gav sær góðar stundir at lurta eftir, hvat starvsfólkini høvdu at siga um teirra ynski og mál.





Síðani varð farið at vitja á Heilsutrygd, har landsstýrismaðurin var vístur runt á stovninum, og har hann heilsaði upp á starvsfólkini. Landsstýrismaðurin fekk frágreiðing um virksemið hjá stovninum Heilsutrygd.





