Langhylurin í Gundadali verður bygdur

Dan Klein --- 26.01.2017 - 09:15

Langhylurin í Gundadali verður bygdur eins og ætlað, og projekteringin fer í gongd í 2017.





Umráðandi er, at projekteringin verður gjørd so neyv sum til ber, og full upphædd verður sett av til projekteringina á komandi býráðsfundi 26 jan. 2017.





Núsitandi býráðssamgonga fer í vár undir at gera langtíðarætlanir fyri løgur og rakstur hjá kommununi. Íløgutørvurin er ovurstórur, og hetta krevur, at íløgurnar verða væl tilrættislagdar, soleiðis at verkætlanirnar veruliga verða framdar.





Býráðssamgongan í Tórshavnar kommunu