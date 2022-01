Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Lars Findsen blev hyldet for sin åbenhed. Nu har den sendt ham i fængsel

Hans karriere er bygget på idéen om mere åbenhed – og i mange år gjorde det ham til en stjerne. Men nu har hans åbenmundethed sendt ham i fængsel med udsigt til en historisk retssag om landsforræderi. Det er måske også et tegn på, at vinden er vendt og nu blæser i retning af et mere lukket politi og forsvar.

Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Lars Findsen blev hyldet for sin åbenhed. Nu har den sendt ham i fængsel - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

ANALYSE:

Jakob Nielsen

Ansv. chefredaktør