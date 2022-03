Hvis Danmark vil smykke sig med titlen som et grønt foregangsland, må statsminister Mette Frederiksen gå forrest og presse Tyskland til at slukke for den russiske krigsgas nu, skriver Lars Trier Mogensen. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Lars Trier Mogensen: Energiuafhængighed er Europas mest slagkraftige våben mod Putin

De danske politikere tøver. Men så længe Danmark og de andre EU-lande kun tør skrue lidt ned for købet af olie, gas og kul og dermed sender milliarder i hård valuta til Rusland og andre diktaturstater, vil nok så mange ekstra penge til forsvaret ikke skabe større sikkerhed, skriver Lars Trier Mogensen.

Foto: Hvis Danmark vil smykke sig med titlen som et grønt foregangsland, må statsminister Mette Frederiksen gå forrest og presse Tyskland til at slukke for den russiske krigsgas nu, skriver Lars Trier Mogensen. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

KOMMENTAR:

Lars Trier Mogensen

Politisk kommentator

