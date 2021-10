Der var høje grin i salen, da Jytte Hilden (S) og Brian Mikkelsen (K) delte ud af deres erfaringer om rollen som kulturminister. Foto: Kulturministeriet

Latter, lagkage og lunefulde minder: Der var højt humør til Kulturministeriets 60-års fødselsdag

Nye og gamle kulturministre var torsdag eftermiddag samlet til 60-års fødselsdag i det lille ministerium. På trods af ministeriets meget lille budget tror ny minister på, at “der er momentum for at diskutere dansk kultur lige nu”.

Marie Møller Munksgaard

Journalist