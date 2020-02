“Føroyar móti krabba” - #FMK2020

Leygarkvøldið 28. mars skipa Krabbameinsfelagið, Norðurlandahúsið og Kringvarp Føroya í felag fyri stóra innsavningartiltakinum “Føroyar móti krabba”, sum verður sent beinleiðis úr Norðurlandahúsinum.





Í sendingini verður borðreitt við framúr góðum tónleiki, hjartanemandi innsløgum, skemtiligum undirhaldi og stimbrandi samrøðum - alt fyri at savna pening inn til fjølbroytta arbeiðið hjá Krabbameinsfelagnum, ið nú hevur góð 40 ár á baki. Eisini verða andlit og lagnur frá innsavningartiltakinum í 2009 at síggja aftur í sendingini “Føroyar móti krabba” 2020.



Jansy Gaardlykke, dagligur leiðari í Krabbameinsfelagnum

Pætur M. Dahl, samskipari

teldupostur: patur@krabbamein.fo









Tað eru 11 ár síðani at Krabbameinsfelagið, KvF og Norðurlandahúsið skipaðu fyri fyrsta tiltakinum undir heitinum “Føroyar móti krabba”, og tá eydnaðist tað at savna inn tilsamans 5,2 milliónir krónur.Krabbameinstilburðirnir økjast í tali, og seinastu 30 árini er talið nærum tvífaldað. Krabbamein rakar okkum øll, so ella so. Umleið triði hvør føroyingur fær staðfest krabbamein einaferð í lívinum, og tí eru nógv avvarðandi, børn, makar, familja, vinir og starvsfelagar. Fleiri hava mist, og fleiri hava yvirlivað. Tað munnu vera fá í Føroyum, sum ikki hava havt samband við krabbamein.Leygarkvøldið 28. mars varpa vit ljós á hetta. Tað gera vit við at standa saman móti krabba og við at stuðla Krabbameinsfelagnum í teirra arbeiði. Og minst til: Hvør króna telur.Alt kvøldið hava fólk møguleikan at stuðla Krabbameinsfelagnum. Til ber at flyta pening gjøgnum netbankan ella við at ringja til egnan banka og flyta pening á konto hjá Krabbameinsfelagnum. Eisini verður møguleiki at stuðla við at senda sms. Í vikuni upp undir “Føroyar móti krabba” vera harumframt tiltøk kring landið, ið fólk sjálvi taka stig til. Tað verður sostatt góður møguleiki hjá Føroya fólki at stuðla tiltakinum og arbeiðinum hjá Krabbameinsfelagnum.Hava tit spurningar ella vilja tit vita meira um #FMK2020, kunnu tit seta tykkum í samband við Krabbameinsfelagið:telefon: 317959fartelefon: 217959teldupostur: jansy@krabbamein.fofartelefon: 533020