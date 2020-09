Mynd: Andrass Skaalum

“Ikki skíta á tað”

HEVUR TÚ FINGIÐ BRÆV UM UMBOÐSRÁÐVALIÐ 2020 ?

So kann tú atkvøða og gera TÍNA ávirkan galdandi !

TÚ EIGUR FELØGINI – sjálvt um tað kanska ikki kennist so

Tú er hóast alt parteigari í einum stórum leikara á fíggjarheiminum, sum er týdningarmikil fyri allar Føroyar.

Tað er ikki líka mikið, hvussu feløgini verða skipað – tú kann ávirka við at atkvøða.

– Gott í teg, ger TÍNA ávirkan galdandi.

“Eg kundi ikki skitið meiri á tað” - siga nøkur.

Tíverri er felagið ov fjart frá tær, sum eigara, av hesum kemur helst hugburðurin “Eg kundi ikki skitið meiri á tað” – vildi ynskt at felagið gjørdi meiri við at røkja sambandið við teg.

Tú hevur so møguleika at velja - Um tú ikki velur, ja so er tað í grundini hini, ið velja fyri teg – tí tú manglar.

Vel fólk inn, ið vilja opinleika, hava dirvið og viljan at siga frá.

Eg standi sjálvur fyri afturvali, og heiti á teg, at atkvøða meg inn í umboðsráðið, so eg kann halda fram sum konstruktivur vaktari - Tað er veruliga brúk fólki, ið eru á varðhaldi.

Hvat ger tú so við tína atkvøðu ?

Valið er í gongd nú og endar 28. september.

Tú fær helst fleiri áheitanir frá valevnum, um at velja seg – minst tá til at spyrja :

• “Hví skal skal eg velja júst teg ?”

• “Hvat stendur tú fyri ?”

• “Hvussu vil tú umboða meg ?”

• “Hvat heldur tú um pening og makt ?”

• “Hvat við nepotismu (at nekta vinir kenningar ?”

Mál míni: Umframt at vera á varðhaldi, vil eg t.d. framhaldandi virka fyri :

• At kappingin kemur tær til góðar (kapping um prís og tænastur).

• At virksemið kemur føroyska samfelagnum tilgóðar (vit virka í Føroyum).

• At tú fær betri kunning um tað, felagið hjá tær tekst við.

• At ognir ikki verða “lirkaðar” úr hondunum á tryggingartakarunum (tær og mær).

• At samtakið er skipað trygt og avmarkar nektan av vinum- og kenningum (nepotismu).

• At vit vísa virðing fyri kundum og starvsfólkum.

• At ognir verða væl umsitnar við virðing fyri tryggingartakarunum (tær sum eigara).

• At samtakið ikki er í óneyðugari kapping við onnur vinnurekandi.

• At vit javnan máta og dagføra dugnaskap okkara (Benchmarking).

Tú finnur kunning (blandað bomm) á fb iðuni : "Innlit í trygging saman við Andrass Skaalum".

Leinkjan er : https://www.facebook.com/groups/294682889692

Tú er altíð vælkomin at seta teg í samband við meg.

Vinarliga

Andrass Skaalum mob: 287870

Velbastaðvegur 42

FO-100 Tórshavn t-bræv: andras_s@olivant.fo