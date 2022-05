Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen taler med pressen, efter Rigsadvokaten har besluttet at rejse tiltale mod ham. Nu er næste skridt, at Folketinget skal beslutte, om de vil ophæve Hjorts parlamentariske immunitet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

“Så må jeg jo risikere fængselsstraf”: Det har Claus Hjort sagt offentligt om spionsamarbejde

Rigsadvokaten har indstillet til justitsminister Mattias Tesfaye, at tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen tiltales for at have røbet statshemmeligheder. Ifølge Hjort selv er grundlaget hans udtalelser i medierne om det danske samarbejde med NSA. Få overblik over, hvad han har sagt, her.

Katrine Falk Lønstrup

Journalist og chef for research

Laura Bejder Jensen

Researcher