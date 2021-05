“Vegurin sum arbeiðspláss” skeið verður í næsta mánaða

Tvey skeið verða hildin. Fyrra skeiðið er fullteknað, meðan fá pláss eru eftir á hinum skeiðinum. Eftirútbúgvingargrunnurin Vitan skipar fyri “Vegurin sum arbeiðspláss” skeiðum.

Sera stórur eftirspurningur hevur verið eftir at fáa eitt nýtt “Vegurin sum arbeiðspláss” skeið fyriskipað. Av tí, at tað er krevjandi at fáa skeiðshaldara niðri frá, sum skal sita fýra dagar í sóttarhaldi, vóru tvey skeið sett á skrá beinavegin. Fyrra skeiðið bleiv fult teknað beinavegin, men framvegis eru nøkur pláss tøk á skeiðinum, sum verður tann 3.-4. juni.

Bæði skeiðini verða hildið av EUC Nordvest á Hotel Hafnia; tað fyrra dagarnar 1. og 2. juni og tað seinra hósdagin 3. og fríggjadagin 4. juni. Kostnaðurin er 3.995 kr. Tó fáa limir í Føroya Handverksmeistarafelag og Føroya Arbeiðsgevarafelag skeiðið fyri 3.295 kr.

Tilmeldingin fer fram umvegis teldupost til industry@industry.fo við at upplýsa:

Navn

Føðingardag

Telefonnummar

Teldupost

Fyritøku

Er skeiðsluttakarin limur í Føroya Handverkarafelag ella Landsfelag Handverkaranna og í starvi hjá limi í Føroya Handverksmeistarafelag, hevur skeiðsluttakarin rætt til stuðul úr Eftirútbúgvingargrunninum Vitan.

Les meir um eftirútbúgvingargrunnin Vitan her.