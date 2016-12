Leinkjan.fo knýtir fyritøku og lesandi saman

Dan Klein --- 06.12.2016 - 07:08

Vinnuhúsið eigur og umsitur leinkjan.fo, og endamálið við heimasíðuni er at skapa sambond millum fyritøkur og føroyingar undir útbúgving. Fyritøkur kunnu skráseta verkætlanir og lestrarstørv á leinkjan.fo og eisini ber til at síggja yvirlit av føroyskum lesandi innan ymisk virkisøki.

Hósdagin 29. desember verður Jobmatch 2016 í Norðurlandahúsinum. Vinnuhúsið luttekur á Jobmatch 2016 og fer at vísa á møguleikar hjá lesandi at fáa samband við fyritøkur á leinkjan.fo.

Jobmatch er eitt árligt tiltak, har fleiri føroysk lesandi og arbeiðssøkjandi luttaka og fregnast eftir at vita, hvat føroyskt vinnulív hevur at bjóða í mun til starv, starvsvenjing, uppgávur og onnur samstørv. Á Jobmatch fara starvsfólk í Vinnuhúsinum tí at greiða frá um leinkjan.fo. Jobmatch 2016 er eitt gott høvi hjá fyritøkum at skráseta lestrarstørv ella verkætlanir, tí tað er sannlíkt, at heimasíðan verður nógv vitja um hetta mundi.

Meira fæst at vita um leinkjan.fo við at seta seg í samband við Vinnuhúsið á telefon 309900 ella á teldupost leinkjan@industry.fo

