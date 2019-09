Lisa Maria Anderssen

Lisa Maria Anderssen, - One day at a time – er nokk!

Tað er mangan ein fragd at seta seg at lurta eftir nýggjum tónleiki og talentum, tí er tað ikki alt hetta við tí, sum fær okkum at føla okkum undirhildin?





Hesi mongu árini eg havi fingist við at skriva og tosa um føroyskan tónleik, hevur bara fingið meg inn á góðskuna og tað, ið mongu talentini hava givið okkum.





Ferð eftir ferð hava eg verið tikin við á eina ferð, sum bara hevur givið eina ella aðra tónleikaliga fyllu, sum fær mína kenslu av nærlagni fullkomna.





Tá eg føli hesa passiónina millum tónleikaliga dygd og lívsligt følsemi, fái hesa kensluna av nøkrum inniligum, sum fer beint inn!





Tað serliga við tí Lisa og systkini er, at lívið hevur sína egnu søgu, sum bara hevur givið eitt gott íkast til teirra tónleik, tí júst her hoyri eg hesa passiónina, sum førir meg inn í teirra vilja at fáa okkum við á hesa ferðina.





Nýggja lagið “One Day At A Time” hjá Lisu Mariu er so inniligt og fylt við andaligum boðskapi, sum bara fær meg við!





Eg eri sjálvandi spentur um, hvat Lisa Maria Anderssen fer at koma við í framtíðini.





Fríðálvur A. Jensen





[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=vuAqMzls5vo]

Her er lagið: