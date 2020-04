Lisitatiónin fyri Autismuheimið Í Havn ógildað

VERKÆTLAN: Landsverk heitti herfyri á fyritøkur um at søkja um undangóðkenning til at geva tilboð upp á at byggja eitt heim í Havn til børn og ung við autismu.





Lisitatiónin varð hildin týsdagin 11. februar 2020.





Av tí at tilboðini vóru ov høg í mun til kostnaðarmetingina, hevur landsstyriskvinnan í Almannamálaráðum nú valt at ógilda lisitatiónina.