Dan Klein --- 17.09.2016 - 09:15

VIDEO: Fríggjadagin 2. september var hátíðarhald í sambandi við, at Viðareiðistunniln varð latin upp. Fleiri hundrað fólk nýttu høvið at vera við til at hátíðarhalda, at viðingar nú ekkaleysir kunnu koyra til og frá bygdini, eins og onnur, ið nýta farleiðina.





Her eru nakrar livandi dronuupptøkur, sum Heini Ziskason Viðoy vegna Landsverk tók upp hendan dagin.









[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=7WCw3enLpYs]