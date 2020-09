Lógarkarmarnir fyri bókasøvn tillagast framtíðina

Jenis av Rana, landsstýrismaður í uttanríkis og mentamálum, fekk í gjár 21. september 2020 handað álit um dagføring av bókasavnslógini. Verandi bókasavnslóg er frá 2001, og við teimum stóru broytingum, ið eru farnar fram í samfelagnum síðan aldarskiftið, so er tørvur á umfatandi broytingum í bókasavnslóggávuni.

Tilmælini í álitinum taka støði í, at bókasøvnini fremja upplýsing, útbúgving og mentanarligt virksemi, og at bókasøvnini hava ein týðandi mentanarligan, útbúgvingarligan, búskaparligan og sosialan týdning.

Á útbúgvingarliga økinum er stór menning farin fram. Fróðskaparsetur Føroya hevur seinastu árini ment seg til at verða fremsta val hjá føroyskum ungdómi í lestrarhøpi. Hetta setur stór krøv til bókasavnstænasturnar hjá landinum, og ynski hava í fleiri ár verið sett fram, um at fáa skipað eitt universitetsbókasavn.

Talgildar tænastur eru vorðnar ein alt størri partur av virkseminum hjá bókasøvnunum, og tørvur er tí á eini bókasavnslóg, sum í størri mun tekur støði í fortreytunum í okkara talgildu øld, og er lagað til tær talgildu tænasturnar.

Í álitinum eru eisini tilmæli um útveiting av bókasavnstænastunum til fólkabókasøvn og skúlabókasøvn, um áseting av minstamarki fyri útgjaldi av bókasavnsgjaldinum til rithøvundar, um stovnan av bókasavnráði og um lánisamstarv millum bókasøvn.

Tað hevur leingi verið ført fram, at skipanirnar við stuðli frá landinum til kommunurnar í bókasavnslógini ikki virka nóg væl, tí upphæddirnar, ið hava verið settar av á fíggjarlógini til endamálið, ikki hava fylgt við menningini á økinum. Í álitinum verður mælt til, at stuðulsskipanirnar verða tiknar av, og at land og kommunur samráðast um nýggja skipan á økinum.

“Við hesum áliti havi eg fingið eitt gott grundarlag fyri at arbeiða víðari við einum lógaruppskoti um dagføring av bókasavnslógini, og farið verður undir hetta arbeiðið beinanvegin”, sigur Jenis av Rana, landsstýrismaður.

Landsstýrismaðurin í uttanríkis- og mentamálum setti í mars 2020ein arbeiðsbólk at skriva álit um dagføring av bókasavnslógini. Í arbeiðsbólkinum sótu:

Annika Smith, landsbókavørður

Arnbjørn Ó. Dalsgarð, bókasavnsráðgevi, skrivari

Vónbjørt Vang, býarbókavørður og næstforkvinna í Rithøvundafelagnum

Johan Ísak Suni Hansen, fyrisitingarstjóri á Fróðskaparsetri Føroya

Eyðun Christiansen, stjóri í Kommunufelagnum

Jenny Lydersen, undirvísingarleiðari í Uttanríkis- og mentamálaráðnum

Armgarð Weihe, fulltrúi í Uttanríkis- og mentamálaráðnum, forkvinna

Sí: Álit um dagføring av Bókasavnslógini.

Uttanríkis- og mentamálaráðið

22. september 2020