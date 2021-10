Lógaruppskot um sundurmatrikulering er á veg í løgtingið

Lógaruppskot er á veg í tingið, sum skal gera tað møguligt at sundurmatrikulera hús. Tað upplýsti Magnus Rasmussen, landsstýrismaður, á tingfundinum í dag, tá hann svaraði einum fyrispurningin frá Frimodt Rasmussen, løgtingsmanni.

Eftir galdandi lóg er møguligt at skilja hús sundur, soleiðis at fleiri eigarar kunnu eiga hvør sína íbúð í somu húsum. Men hetta er bara galdandi fyri hús, sum eru grundað eftir at lógin kom í gildi (tað vil siga, at húsini skulu vera bygd eftir 3. apríl 1970). Er talan um eldri hús, ber hetta ikki til.

Henda lógarreglan er gjørd við fyrimynd í donsku lógini, har hugsað verður um teirra bústaðarmarkna. Men bústaðarmarknaðurin í Føroyum er nógv øðrvísi enn tann danski.

Eg setti tí hetta arbeiðið í gongd, meðan eg var í landsstýrinum, og tað er gleðiligt, at Magnus Rasmussen nú kemur í løgtingið við uppskoti um lógarbroyting, sum fer at hava við sær, at útboðið av eigaraíbúðum verður økt.

Helgi Abrahamsen

løgtingsmaður