Løgmaður á ársfund hjá Norðurlandaráðnum í næstu viku

Dan Klein --- 29.10.2016 - 09:00

Í komandi viku fer løgmaður á ársfund í Norðurlandaráðnum, sum verður hildin í Keypmannahavn.





Høvuðsevnið á ársfundinum er “Hvad kan Norden gøre sammen for at opnå FN´s globale mål for bæredygtig udvikling”





Løgmaður skal taka lut á fleiri fundum í Keypmannahavn.





Eitt nú skal hann á fund við sínar norðurlendsku starvsbrøður- og systrar.





Ársfundurin byrjar týsdagin 1.november og endar hósdagin 3. november.