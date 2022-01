Løgmaður á fundi við Mette Frederiksen

Í fyrradagin var løgmaður á fundi við danska forsætisráðharran, Mette Frederiksen í Keypmannahavn.

Á fundinum umrøddu tey ymisk týðandi mál millum Føroyar og Danmark. Eitt nú, hvussu arbeiðið í nýggja uttanríkis,- trygdar,- og verjupolitiska samstarvsráðnum, skal skipast framyvir. Føroyar hava í løtuni formansskapin í ráðnum, og fyrsti fundur verður í Føroyum í juni. Løgmaður og danski forsætisráðharrin umrøddu eisini spentu støðuna í Ukraina.

Løgmaður nýtti eisini fundin til at gera vart, at tað er óheppið, at danskir myndugleikar ikki hava tikið ynskið um betraði fongsulsviðurskifti í Føroyum við, nú nýggj langtíðaravtala er gjørd um karmarnar hjá Kriminalforsorgini.