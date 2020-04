Løgmaður sent hennara hátign Margrethu drotning eina føðingardagskvøðu

Løgmaður hevur í morgun sent hennara hátign Margrethu drotning eina føðingardagskvøðu, nú hon í dag fyllir 80 ár.



Í føðingardagskvøðuni stendur millum annað:



"Tað vildi verið ynskiligt, at umstøðurnar vóru øðrvísi, soleiðis at til bar at hátíðarhalda tygum á rættan hátt. Nú liva vit tó í eini tíð við koronafarsóttini og mugu tillaga okkum hareftir. Í hesi heilt óvanligu tíð, hava tygum tignarliga megnað at sameint kongsríkið um at standa saman um at basa smittuni"



Føðingardagsheilsan løgmans kann lesast Føðingardagsheilsan løgmans kann lesast her