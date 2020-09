Løgmaður sett ferð á arbeiðið at dagføra stýrisskipanarlógina

Arbeiðið við at endurskoða og dagføra fleiri tættir í Stýrisskipan Føroya er nú byrjað.

Fyrrapartin hava løgmaður og formenninir í flokkunum umrøtt fleiri viðurskifti í stýrisskipanarlógini. Løgmaður hevur gjørt greitt, at hann heldur, at tíðin er búgvin at endurskoða lógina í einari heild. Á fundinum fyrrapartin vórðu hesi viðurskifti millum annað umrødd:

Almennu heitini á løgtingsformanni, løgtingsmonnum, løgmanni og landsstýrismonnum

55 í stýrisskipanarlógini um, at millumtjóða sáttmálar eru yvir føroyskari lóggávu

Fíggjarparturin

Um tey undir verjumáli eisini eiga at fáa valrætt til Løgtingið

“Stýrisskipanin er oman fyri aðra lóggávu, og tí eiga broytingar í lógini at hava eina breiða politisku undirtøku. Eg vóni tí, at vit í felag, kunnu stinga úti í korti, hvørjar broytingar skulu gerast,” heldur Bárður á Steig Nielsen, løgmaður.

Stýriskipan Føroya varð samtykt á Føroya løgtingi í 1994. Hon er at kalla ikki broytt síðani. Verða stig tikin at broyta stýrisskipanarlógina, so krevst, at tvey Løgting samtykkja broytingarnar.