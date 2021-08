Løgmaður við almennari áheitan til IOC

Føroysk ítróttarfólk eiga at sleppa at luttaka undir egnum flaggi til olympisku leikirnar, sigur løgmaður millum annað í almennari áheitan til altjóða olympisku nevndina IOC. Síðan OL í Beijing í 2008 hava fýra føroyingar, uppvaksnir í Føroyum, luttikið við OL. Hetta ber millum annað boð um, at støði á føroyskum ítrótti er høgt, og í summum førum í heimsklassa, sigur Bárður á Steig Nielsen í skrivinum.

Løgmaður vísir eisini til limaskapir í øðrum samanhangi, eitt nú í altjóða paralympisku nevndini IPC og altjóða fótbóltssamgonguni FIFA. Tí er tíðin nú búgvin til, at IOC broytir fatan, og at føroyska flaggið eisini verður at síggja á olympiskum leikvøllum, heldur hann.

Les alt skrivið á enskum her.