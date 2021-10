Den tidligere sundhedsminister Sophie Løhde (V) kritiserer sin efterfølger Magnus Heunicke for lukkethed. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Løhde langer ud efter Heunicke: Skattekroner skal ikke bruges til at servicere S-erhvervsklub

Ifølge Sophie Løhde har organisationerne på sundhedsområdet svært ved at komme i dialog med regeringen. Det kan ikke passe, at man skal gå igennem partiets erhvervsklub for at få et møde, lyder det. Ministeren afviser beskyldningen. Imens melder DF sig i koret af partier, der er klar til at ændre reglerne for erhvervsklubber.

