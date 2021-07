Daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg under grundlovsceremonien i 2019 i Eigtveds Pakhus, hvor rigsretten snart skal afhøre hende.

Lokalerne til rigsretssagen koster tocifret millionbeløb

Staten skal betale omkring 12 millioner kroner for at låne lokaler til rigsretssagen mod Inger Støjberg. Justitsministeriet kan endnu ikke give et skøn over de samlede udgifter.

