Løkke bekræfter: Vi laver et nyt parti

Fhv. statsminister og formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen bekræfter nu, at han og hans netværk vil danne et nyt midterparti.

Foto: Lars Løkke Rasmussen er på vej med et nyt parti, der skal arbejde henover midten af dansk politik. Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget

Redaktionen