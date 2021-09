Lúsaráðstevna nú tøk á YouTube

Altjóða netráðstevnan um laksalús, sum Fiskaaling skipaði fyri í døgunum 7-9 septembur 2021, varð vitjað av tilsamans 1.200 serstøkum innritanum.

Framløgurnar á ráðstevnuni góvu hyggjarunum hópin av upplýsingum og vitan um lús og aling. Hetta er fyrstu ferð síðani 2018, at lúsagranskarar hava luttikið í einari felags ráðstevnu av hesum slagi. Ráðstevnan gav eisini møguleika hjá hyggjarum at senda inn spurningar og viðmerkingar, sum framløguhaldararnir so svaraðu og kjakaðust um í beinleiðis stroyming.

Nú er øll ráðstevnan løgd út á YouTube, soleiðis at altíð ber til at síggja tað, sum kom fram:

Sí viðheftu fílar.

Ráðstevnuupptøkan er býtt í tríggjar partar, ein fyri hvønn dagin. Eisini ber til at fara beinleiðis til ta framløguna, sum ein ynskir at finna, við at trýsta á tíðirnar í skránni.

Í filminum er øll ráðstevnan í síni heild, herundir innleiðing, framløgur og kjak.

Stóra lúsaráðstevnan Sea Lice 13th International Conference verður í Norðurlandahúsinum 9-13 mai 2022. Tað ber til longu nú at tekna seg og at senda inn abstracts. Lesið meira um hetta á heimasíðuni hjá lúsaráðstevnuni.

Øll ráðstevnan fer fram á enskum.









[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=p3H0eStazQ8]







[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=56yZYGzSa6U]







[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=6FcqsI-VCK4]