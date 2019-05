Lýsing eftir skipi til rannsóknir av makrelstovninum fyri Havstovuna

Í sambandi við vísindaligar rannsóknir av makrelstovninum í summar, søkir Havstovan eftir nótaskipi at gera rannsóknirnar, sum verða fíggjaðar við granskingarkvotu.



Upp til 1.900 tons av makreli eru sett av at fíggja rannsóknirnar. Kvotan kann fiskast í føroyskum ella altjóða sjógvi, og verður latin sum egin árskvota, sí leinkju niðanfyri.



Freistin at søkja er mikudagin 29. mai 2019 við telduposti til hav@hav.fo



Les alla lýsingina her .