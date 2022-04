Den franske præsident, Emmanuel Macron, er nok ikke den, statsminister Mette Frederiksen (S) først vil vende sig mod for at få hjælp til at vinde folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Macrons sejr er en kæmpe lettelse for regeringen – og en lille hovedpine

Det kollektive lettelsens suk fra størstedelen af det politiske Danmark over, at det ikke er Marine Le Pen, der skal lede Frankrig, er reelt. Men Emmanuel Macrons forandringsiver på EU-plan, ikke mindst på forsvarsområdet, bliver ikke helt nem at håndtere.

ANALYSE:

Rikke Albrechtsen

EU-redaktør

Thomas Lauritzen

Europa-analytiker