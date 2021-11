Mærk din mave og dens muskler – behandler af delte mavemuskler kommer til Færøerne

Har du en mave, der ser gravid ud uden at være det? Eller døjer du med problematikker som lændesmerter, inkontinens, navlebrok eller mave/tarmproblemer? Så har du måske delte mavemuskler!



Pressemeddelelse 10. november 2021

Den gode nyhed er, at delte mavemuskler ofte kan behandles og trænes - og nu har en klinik med fokus på delte mavemuskler, lavet et samarbejde med en klinik på Færøerne.

Delte mavemuskler, også kaldet rectus diastase, er en lidelse som rammer 6 ud af 10 kvinder efter en fødsel. Men lidelsen er ikke kun forbeholdt kvinder, også mænd og børn kan have denne lidelse.

Mange kan gå rundt med symptomer på delte mavemuskler, uden at sundhedsfagligt personale kan fortælle dem, at der findes en relativ nem og ikke-kirurgisk behandling. Det er ikke uvilje fra sundhedsvæsenets side, men skyldes, at der ikke er nok viden på området.

Helle Birke-Nielsen, indehaver af MavenogMig udtaler:

”Jeg har i snart 6 år drevet et pilates reformer studie, og må erkende, at mange kvinder – mig selv inklusiv, har problemer med maven. Jeg fødte i 2017 mit andet barn Zoe. To år efter lignede jeg stadig en 6 måneder gravid, hvilket ikke er superfedt som pilates instruktør. Jeg blev bekendt med programmet fra MavenogMig i sommeren 2019, og blev blæst væk af programmet og dets resultater jeg opnåede. I juli 2019 overtog jeg virksomheden MavenogMig og rykkede den til Solrød, hvor vi har vores faste rammer. Men vi tager ofte på roadtrips rundt i Danmark, da behovet for at vurdere maver for delte mavemuskler er blevet meget stort.

Færøske kvinder bad om hjælp

I et opslag på instagram i september 2021, spurgte MavenogMig hvilken by virksomheden skulle besøge næste gang. Her rakte en færøsk kvinde hånden ud, og spurgte om virksomheden ville besøge Færøerne, da hun havde et stort behov for at blive tjekket for delte mavemuskler, og også kendte til flere andre med samme problematikker.

Behovet for et besøg på Færøerne blev bekræftet af andre, da der ikke findes et lignende tilbud på Færøerne på nuværende tidspunkt. Et par uger efter blev der indgået et samarbejde med en fysioterapeut i Torshavn, hvor Helle Birke-Nielsen fra MavenogMig har fået mulighed for at tjekke delte mavemuskler i uge 47.

Virksomheden oplyser, at der allerede er kommet mange bookninger, men der er stadig plads til flere, både kvinder, mænd og børn.

Faktaboks:

Vil du vide om du har delte mavemuskler, så er det nu du har chancen. Book en forundersøgelse på 30 minutter hos MavenogMig til uge 47.

Får du konstateret delte mavemuskler, vil du kunne høre nærmere om virksomhedens online genoptræningsprogram, som også inkluderer en ”splint”, du skal have på mens du gennemgår genoptræningsforløbet.

Du finder Maven og Mig i lokalerne hos Fysio, Sundvegur 6, 100 Torshavn.

Bookning kan ske via MavenogMigs hjemmeside www.mavenogmig.dk/onlinebooking

Læs eventuelt mere på: www.mavenogmig.dk