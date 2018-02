Magnus Heinason byrjar aftur

Dan Klein --- 08.02.2018 - 09:07

Eins og onnur ár hevur Havstovan gjørt eina ætlan fyri kanningarnar hjá Magnusi Heinasyni fyri hetta árið. Talan er fyri tað mesta um afturvendandi túrar, sum verða gjørdir á sama hátt og um somu tíð á hvørjum ári.

Umframt er pláss fyri nøkrum túrum, ið kunnu skifta á hvørjum ári, og sum eru ætlaðir at kanna ymiskt, ið ikki er fevnt av teimum afturvendandi túrunum. Í ár verða nakrir tílíkir túrar gjørdir, onkuntíð sum partar av øðrum túrum. Í februar verður reyðæti á djúpum vatnið kannað í Bankarennuni fyri at vita, um reyðæti kann veiðast í vinnuligum nøgdum á heysti og vetri. Hetta er framhald av kanning, ið byrjaði í august 2017. Í apríl eru tvær vikur settar av til at kanna blálongu í gýtingartíðarskeiðinum og í juni er ein vika sett av til at kanna útbreiðslu av korallum. Í november eru nakrir dagar settir av til at kanna brisling og fjarðasild í firðum og sundum.

Teir afturvendandi túrarnir eru: Botnfiskur á Landgrunninum og á Føroyabanka verður kannaður á 6 yvirlitstrolingum; uppsjóvarfiskur (sild og svartkjaftur) verður kannaður á trimum túrum; fiskayngul, plantu- og djóraæti, hiti, salt, føðslusølt o.a. verða kannað á 7 túrum tilsamans; fiskur á djúpum vatni verður kannaður á einum túri; svartkalvi verður kannaður á einum túri, og 1 túrur verður nýttur til at merkja tosk. Ein onnur afturvendandi kanning er av makreli; hon verður gjørd við leigaðum skipi.