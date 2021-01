Måling: IBF-verdensmesteren Sarah Mahfoud er den aktive danske bokser, der påkalder sig størst interesse

I en måling over interessen for de enkelte kampe med aktive danske boksere er IBF-verdensmesteren Sarah Mahfoud topscorer i direkte tvekamp med blandt andre Dina Thorslund.

Popularitetskurven har været opadgående for den ubesejrede danske IBF-verdensmester Sarah Mahfoud og toppede i 2020, hvis man måler på interessen for de enkelte kampe.

Det viser en opgørelse fra Google Trends, hvor der måles på interessen i Danmark for forskellige boksenavne de seneste år.

Grafen viser, at Sarah Mahfouds professionelle debutkamp den 11. februar 2017 påkaldte sig en vis opmærksomhed, sandsynligvis fordi den fandt sted kort efter samme bokser vandt TV 2’s tv-konkurrence ”Vild med Dans” kort tid forinden.

Men den landsdækkende interesse for Sarah Mahfouds voksede til større højder, da hun den 1. februar 2020 erobrede VM-kampen i fjervægt hos IBF med en sejr over argentinske Brenda Karen Carabajal.

I en direkte sammenligning med den anden af Danmarks pt. to verdensmestre i boksning, Dina Thorslund, oversteg søge-interessen for Sarah Mahfouds VM-kamp i februar alle tidligere VM-kampe med Dina Thorslund samt Dina Thorslunds seneste VM-kamp mod Nina Radovanovic den 26. september i år i Struer.

Der er ifølge Google størst interesse for Sarah Mahfoud i samtlige danske geografiske zoner på nær Midtjylland. Det vil sige Hovedstaden, Sjælland, Nordjylland og Sydjylland.

Den stigende interesse kan også aflæses i de trykte og elektroniske medier, idet der ligeledes blev skrevet flest artikler om Sarah Mahfoud i løbet af 2020. Ifølge mediedatabasen InfoMedia var der i 2020 i alt 525 artikler, hvor Sarah Mahfouds navn blev nævnt – mod 485 med Dina Thorslund.

Hos Danish Fight Night glæder den garvede promotor Mogens Palle sig over tallene, der understreger Sarah Mahfouds stigende popularitet, efter nogle år, hvor der i visse dele af boksemiljøet var en del skepsis.

”Jeg tror, at populariteten og interessen skyldes, at Sarah er en naturlig og en ærlig pige, der er positiv og taler frit fra leveren. Der er ikke noget svig med hende. Jeg tror også, at det betyder noget, at hun læser til sygeplejerske og under coronakrisen har påtaget sig frivilligt arbejde på podningscenteret på Bispebjerg for at hjælpe til i en svær tid,” lyder meldingen fra Mogens Palle, som mener, at de sportslige resultater samtidig taler deres tydelige sprog.

”Sarah Mahfoud er Danmarks første IBF-verdensmester, et af de store anerkendte VM-forbund, og hun er aktuelt placeret som nummer 2 af alle fjervægtere i verden ifølge BoxRec’s computerrangliste. Det beviser, at hun er en af klodens bedste boksere på kvindesiden, og det er en bedrift, som jeg synes danske tv-stationer burde få øjnene op for, og det kunne passende ske ved at fokusere endnu mere på Sarah Mahfoud og de øvrige danske boksere, som fortjener anerkendelse. Jeg er samtidig overbevist om, at der er stor seer-interesse i den slags dækning og for dansk boksning i det hele taget, som blandt andet også kan byde på en officiel udfordrer til EM-titlen i form af Enock Poulsen,” siger Mogens Palle.

Mogens Palle ærgrer sig på egne og Sarah Mahfouds vegne over, at hendes planlagte dobbelte VM-kamp mod Amanda Serrano i UFC Apex-bygningen i Las Vegas, USA blev afblæst samme dag, hvor hele arrangementet skulle have været offentligt annonceret. Det rene kvindestævne med i alt 4 kampe og to VM-kampe, som skulle have været arrangeret af Lou DiBella Entertainment og UFC blev droppet med henvisning til bekymringer vedrørende den aktuelle corona-situation. Det til trods for, at Lou DiBella flere gange skriftligt havde garanteret, at kampen var ”100 pct. on”, hvilket de tre ”bout agreements” dokumenterede.

”Det viser sig ved nærmere eftersyn, at Lou DiBella og/eller UFC sandsynligvis ikke havde søgt de fornødne licenser til at afholde et stævne i Las Vegas, hverken den 10. eller 11. december, og der må derfor være andre årsager til aflysningen. Det er under alle omstændigheder ikke værdigt at behandle en verdensmester på denne måde. Vi investerede en hel del i Sarahs forberedelser. Eksempelvis blev træner Sherman Williams fløjet ind fra USA og blev indlogeret på et hotel i København. Ligeledes hyrede vi en sparringspartner fra England, og det blev netop kun sat i værk, fordi man fra amerikansk side flere gange garanterede, at kampen var 100 pct. ’on’.,” siger Mogens Palle, som under alle omstændigheder håber på, at den aktuelle corona-situation forbedres, så det meget snart bliver nemmere at afholde boksestævner for et større publikum igen.

Fakta: Sarah Mahfoud

* Født: Den 29. september 1989 i Tórshavn, Færøerne

* Rekordliste: 10-0 (3 KO)

* Vægtklasse: Fjervægt (57 kilo)

* Titler: Nuværende IBF-verdensmester efter sejr over Brenda Carabajal. Tidligere IBF interkontinental- mester efter sejr over Bukiwe Nonina.

* Højde: 165 cm.

* Træner: Sherman Williams

* Debutkamp som professionel: 11. februar 2017

* Amatørkarriere: 55 kampe, 3 gange dansk mester, 2 gange nordisk mester (fjervægt, elite)

* Storesøster til Danish Fight Night-bokseren Allan Mahfoud, som ligeledes er ubesejret.

Følg Danish Fight Night på Facebook: www.facebook.com/DFNboksning

Hjemmeside: https://www.danishfightnight.com



Med ønsket om et fantastisk nytår 2021!

DanishFightNight Teamet