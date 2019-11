Marienborgmøde om biodiversitet

Mandag holder statsministeren og miljøministeren Marienborgmøde med fokus på biodiversitet. Mødet er startskuddet til regeringens arbejde frem mod en ny ambitiøs natur- og biodiversitetspakke.





Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Mere end 2.000 plante- og dyrearter er truet og i fare for at forsvinde. Den udvikling skal vi have vendt, så kommende generationer også kan nyde en smuk og forskelligartet natur. Vi skal styrke rammerne for den danske natur, så vilkårene for dyr og planter bliver bedre. Jeg glæder mig til at tage hul på det arbejde på Marienborg ved at mødes med dem, der hver dag arbejder med at øge biodiversiteten, og få deres ideer til, hvordan vi får en bedre natur”.





Mødet finder sted mandag den 4. november fra kl. 09.00-12.00 med deltagelse af cirka 60 repræsentanter fra både interesseorganisationer og erhvervslivet samt eksperter og politikere.



Som afslutning på drøftelserne vil Sebastian Klein vise deltagerne det dyre- og planteliv, der er i Marienborgs have.





***





Pressen vil have adgang til Pavillonen på Marienborg under hele mødet. Der skal bæres synligt pressekort. Der er lyddrop til pressen. Der vil være mulighed for at anmode deltagerne om interview i forbindelse med gåturen i haven på Marienborg fra kl. 11.30-12.00.