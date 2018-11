Marienborgmøde om Brexit

Forhandlingerne om Storbritanniens udtræden af EU er nu for alvor på vej ind i slutfasen. Forhandlingerne er nået meget langt, men der udestår fortsat enighed om enkelte centrale og meget vanskelige emner.

Derfor afholder statsministeren et Marienborgmøde for at orientere erhvervsliv og organisationer om status på forhandlingerne og få indsigt i danske interessenters bekymringer i forbindelse med Brexit. Ved mødet vil de inviterede også blive orienteret om regeringens arbejde med at forberede en situation, hvor der ikke bliver indgået en aftale med Storbritannien.

Deltagerne ved mødet er repræsentanter fra dansk erhvervsliv, interesseorganisationer og arbejdsmarkedets parter.



Mødet finder sted fredag den 2. november kl. 14.30.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler forud for mødet:

”Vores topprioritet er at få indgået en god og robust aftale mellem EU og Storbritannien. Men det ligger desværre ikke på den flade hånd. Der er fortsat uenighed om centrale ting, særligt angående grænsen mellem Irland og Nordirland. Vi kan ikke ignorere den overhængende risiko for, at der ikke bliver en aftale.



Danmark skal være bedst muligt rustet, uanset udfaldet. Storbritannien er vores fjerdestørste eksportmarked og 53.000 danske jobs er knyttet til den eksport. Derfor har regeringen arbejdet intenst på at være klar til så vidt muligt at afbøde og håndtere de alvorlige konsekvenser, som vi står med, hvis ikke der bliver indgået en aftale.

Jeg lægger stor vægt på at have en tæt kontakt med dansk erhvervsliv og organisationer om udviklingen i Brexit-forhandlingerne. Jeg ser frem til at fortsætte den vigtige dialog fra tidligere Marienborgmøder om Brexit. Det nytter ikke noget, at vi står handlingslammede tilbage, hvis det ender med et hårdt Brexit.”