Markering af 100-året for Sønderjyllands genforening

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland efter en fredelig folkeafstemning blev genforenet med Danmark. Det bliver markeret overalt i landet med en lang række arrangementer i løbet af året.





Regeringen markerer 100-året for Genforeningen med en gallaforestilling på Gamle Scene, Det Kongelige Teater, fredag den 10. januar 2020 kl. 19.30.



Gallaforestillingen overværes af H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsesse Benedikte samt ministerpræsidenten for Slesvig-Holsten. Derudover deltager ministre, folketingsmedlemmer og medlemmer af Folketingets Præsidium sammen med en lang række af de danskere og tyskere, som er engagerede i fejringen af Genforeningen.



Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Genforeningen er en historisk begivenhed, som ikke skete med krig og vold – men derimod ved en fredelig folkeafstemning. Den måde at løse grænsestriden på tjener stadig i dag som et forbillede for resten af verden. Samtidig er genforeningen et billede på det stærke og tillidsfulde samarbejde, der er i grænselandet mellem Danmark og Tyskland samt mellem dansk- og tysksindede i det hele taget. Jeg ser frem til at markere denne vigtige begivenhed i vores historie”.