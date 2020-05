Meira ferð sett á dagstovnaøkið eisini

Hósdagin boðaði løgmaður frá, at kommunurnar saman við koronaráðgevingini nú eru farnar undir at skipa virksemið soleiðis, at øll børn um kunnu koma aftur á stovn.





Væntandi kemur ein dagførd vegleiðing frá Koronaráðgevingini til bæði skúlar og dagstovnar einaferð í komandi viku. Eftir hetta verður vónandi møguligt hjá øllum kommununum at hava fult virksemi á dagstovnaøkinum aftur.