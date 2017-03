Meira til av toski, hýsu og upsa

Fyrri parturin av árligu yvirlitstrolingini hjá Magnusi Heinasyni á føroyska landgrunninum er júst liðugur, har 52 av tilsamans 100 hálum vórðu tikin. Tað var meira enn dupult so nógv at fáa av toski, hýsu og upsa í mun til sama túr í fjør og hetta komst ikki bert av einstøkum frágera góðum hálum.

Les meira um túrin við at trýsta her: http://www.hav.fo/PDF/Turar/2017/FRAG1704.pdf , men bestu samanbering við onnur ár fæst við at lesa túrfrágreiðingina fyri túr 1706, har úrslit fyri øll 100 hálini eru víst.