Menningardepil fyri íverksetarar á Sendistovu Føroya í Keypmannahavn

Dan Klein --- 25.03.2017 - 09:00

Sendistova Føroya í Keypmannahavn og Invest in the Faroes skipa, í tøttum samstarvi við føroysku vinnuframaskipanirnar, nýggjan menningardepil fyri føroyskar íverksetarar á Sendistovuni á Norðuratlantsbryggjuni.





Endamálið er at skapa eitt íverksetaraumhvørvi fyri føroyskar íverksetarar, sum vilja vaksa út í heim og eisini útisetar, sum ynskja at flyta heim at byrja nýggjar fyritøku í Føroyum.





Møguleiki er hjá íverksetarafyritøkum at leiga arbeiðspláss og atgongd til fundar- og mótttøkuhøli á einari av bestu adressunum í Keypmannahavn fyri lagaligar treytir.





Eisini fáa íverksetararnir í boði ókeypis ráðgeving frá øllum pørtum í føroysku vinnuframaskipanini.





Ráðgevararnir í Vinnuframa, Íverksetarahúsinum, Hugskotinum og Framtak, sum longu í dag fáa nógvar fyrispurningar frá útisetum, sum vilja byrja nýggjar fyritøkur, hava øll játtað at luttaka sum vinnuráðgevar í menningardeplinum.





Ráðgeving kann verða veitt umvegis telefon ella skype, og eisini persónliga, tá ið ráðgevararnir eru staddir í Keypmannahavn.





Tá ið fyritøkurnar búnast, hækkar gjaldið fyri at húsast á Sendistovuni, men tær fáa framhaldandi møguleika fyri innivist á Bryggjuni til kappingarførar prísir.





Sigmundur Ísfeld, sendimaður, fer at kunna um menningardepilin á tiltakinum Tórskvøld, sum verður á Norðuratlandsbryggjuni í kvøld.





Lesi meira á heimasíðuni hjá Sendistovu Føroya í Keypmannahavn her: http://www.uvmr.fo/arbeidsoki/uttanrikisvidurskifti/sendistovur-foroya/sendistova-foroya-i-keypmannahavn/menningardepilin/