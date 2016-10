Mentanargrunnurin hægri játtan

Dan Klein --- 28.10.2016 - 09:15

Játtanin til Mentanargrunnin hækkar við 1,1 milliónum í fíggjarlógaruppskotinum fyri 2017. Málið er at koma upp á 10 mió. kr. í samgonguskeiðinum. Hækkingin skal serliga koma yrkislistafólkum til góðar.





Samgongan hevur sett sær sum mál at geva yrkislistafólkum tryggari arbeiðskor og arbeiðsnáðir í longri tíðarskeið. Tí hevur landsstýriskvinnan í mentamálum, Rigmor Dam, økt játtanina til Mentanargrunnin við 1,1 mió. kr. í fíggjarlógaruppskotinum.





Mentamálaráðið fyrireikar í løtuni eina víðkan av virkseminum hjá Mentanargrunninum við eini skipan, sum serliga er ætlað yrkislistafólkum, so hesi kunnu søkja um tryggari karmar og drúgvari tíðarskeið at hugsavna seg um listarliga arbeiðið í.





- Nýggja skipanin skal ganga undan á mentanarøkinum. Hon skal vísa, at vit virðismeta listina, tí hon er alneyðug fyri okkum sum samfelag. Skal listin nørast og mennast, mugu vit eitt nú bøta um arbeiðsumstøðurnar hjá teimum, sum virka innan økið, sigur Rigmor Dam, landsstýriskvinna.





Játtanin til Mentanargrunnin var 5,7 mió. kr., tá ið samgongan millum Javnaðarflokkin, Tjóðveldi og Framsókn tók við. Fyrsta árið økti samgongan hana við einari millión, og nú verða so 1,1 mió. lagdar afturat. Málið er, at grunnurin skal koma upp á 10 mió. kr., tá ið samgonguskeiðið er av.





Mett verður, at nýggja skipanin fer at kosta áleið 3,3 mió. kr. árliga, so bulurin í Mentanargrunninum verður framvegis stuðul til tiltøk, verkætlanir og starvslønir, bæði til leik og lærd, sum vit kenna tað í dag.