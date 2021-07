En Djøf-undersøgelse blandt embedsmændene i centraladministrationen tegner et billede af et presset embedsværk. Skatteminister Morten Bødskov har det formelle, øverste ansvar for de statsansatte, men har ingen kommentarer. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Mere end 500 chefer i embedsværket Arbejdspresset skader arbejdsmiljøet og ansattes trivsel

I en Djøf-undersøgelse om arbejdsmængden i centraladministrationen beretter medarbejdere om stigende arbejdspres og manglende fridage. De færreste tror, at det bliver bedre efter corona, og et markant flertal af lederne udtrykker bekymring. Selvom målingen ikke er nødvendigvis repræsentativ for hele embedsværket, bør den få alarmklokker til at ringe, vurderer ekspert.

