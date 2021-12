Mette Frederiksen: Andet halvår af 2021 gav tilbageslag, men hun er stadig favorit til at genvinde magten. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Mette Frederiksen skal justere sin succesformel i 2022

En grønnere profil er et hovedelement, når socialdemokraterne skal genrejse det politiske projekt, som har lidt et alvorligt knæk i 2021. Også DF skal finde en vej tilbage, og det er ikke godt nyt for regeringen. Til gengæld har S fået en gave af V og K.

ANALYSE af

Erik Holstein

Journalist og politisk kommentator