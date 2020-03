Mynd: Føroya Politi

Midlertidig indrejsekontrol af rejsende til Færøerne

Der indføres midlertidig indrejsekontrol af udenlandske rejsende til Færøerne med henblik på at forhindre udenlandske statsborgere uden lovligt indrejseformål i at rejse ind i det danske rige. Dette sker for at forhindre spredning af COVID-19. Alle rejsende skal være forberedte på at vise legitimation.





Den danske regering har lørdag den 13. marts 2020 indført grænsekontrol. Grænsekontrollen omfatter også Færøerne og er rettet mod udlændinge, der ikke har fast bopæl eller arbejde i rigsfællesskabet eller et anerkendelsesmæssigt formål med deres indrejse. Alle udenlandske rejsende skal medbringe gyldig rejselegitimation og dokumentation for bopæl og arbejde i rigsfælleskabet eller dokumentation for det anerkendelsesværdige formål med opholdet.



Dette betyder, at politiet vil udføre grænsekontrol på både fly og skibe, der ankommer til Færøerne fra udlandet, herunder fra Island og Norge. Udlændinge, der ikke opfylder betingelserne for indrejse, vil blive afvist ved grænsen.



For yderligere informationer se www.coronasmitte.dk.



Samband við politiið:

Teldupostur: politi@politi.fo

Telefon:114