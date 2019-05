Milliónirnar rapla - tí stilla flokkarnir upp

Tað er ikki eiti á hvat flokkarnir royna at finna upp á av grundgevingum fyri at sita á fólkatingi. Onkur vil hava ráðharrasess, meðan aðrir vilja seta ultimativ krøv til eina stjórn og verða avgerandi atkvøðan og tískil stjórnar berandi í einum øðrum landi.





Somu flokkar siga seg vilja sjálvræði.





Allar grundgevingar hava bert eittans endamál - og tað hevur einki við politikk at gera. Tað hevur við pengar at gera.





Pengar í egnar floks kassar at gera valtilfar fyri ella at starvsseta sokallaðar spuna doktarar.



Fyri hvørt fólkatings valskeið fáa hesir 4 størstu flokkar í alt umleið 22 mió. kr. til politiskt virksemi.





Tveir eru stóru vinnararnir, og so undarligt tað kann ljóða, so er Tjóðveldið ein av toppskoraranum við einari upphædd, sum liggur millum 8-10 mió. kr. Hesin flokkur, sum væntar at Føroyar kann standa á egnum beinum, klárar ikki at standa á sínum egnu beinum, uttan dyggiligan stuðul frá donsku stjórnini.





Tjóðveldi hevur mist allan integritet!





Meðan pengarnir rapla í kassan, so fjarast sjálvstýris hugsjónin í havsbrúnni.





Jógvan Skorheim,





Sjálvstýri – listi D