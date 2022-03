Udviklingsministeren har dog ingen konkrete planer for, hvilke indsatser der står for skud, hvis der bliver tale om yderligere besparelser. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Minister afviser ikke yderligere besparelser på danske ulandsindsatser

Torsdag svang udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) sparekniven over det danske ulandsbudget. To milliarder kroner blev fundet til de ukrainske flygtninge i Danmark, og ministeren vil ikke udelukke, at der kan blive tale om flere besparelser.

Christina Houlind

Journalist