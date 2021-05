Den utilstrækkelige kontrol medfører risiko for, at nogle landbrugere uberettiget har fået tilskud, og at Danmark skal tilbagebetale EU-tilskud som følge af underkendelser fra Europa-Kommissionen,” skriver Statsrevisorerne i beretningen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ministerium får skarp kritik for at have vendt det blinde øje til mulig svindel med landbrugsstøtte

Trods flere advarsler har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ladet en særlig mulighed for snyd med landbrugsstøtte stå åben, så der i 2019 blev udbetalt 888 millioner uden tilstrækkelig kontrol.

Statsrevisorerne uddeler skarp kritik. Tidligere V-minister godkendte praksis.

