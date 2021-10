Mink-afhøringer har allerede sikret ny viden – men et centralt svar mangler stadig

Efter de første afhøringer i mink-kommissionen lader det til, at nogle i ministerierne vidste, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink. Men kom den viden godt nok videre til politikerne? Altingets forsideredaktør samler trådene og ser frem mod de næste afhøringer.

Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Mink-afhøringer har allerede sikret ny viden – men et centralt svar mangler stadig - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Henrik Axel Lynge Buchter

Podcastredaktør