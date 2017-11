Minni taðing í Norðuratlantshavinum

Týdningarmikla váruppblómingin hjá plantuæti er grundarlagið undir allari vistskipanini í havinum – plantuæti verður etið av djóraæti, sum verður etið av smáfiski so sum nebbasild. Um okkara leiðir er vanligt at http://www.hav.fo/index.php?option=com_content&view=article&id=699:grodhur-og-todhevni-a-sumri&catid=7:tidhindi&Itemid=180 . Minkandi vetrarnøgdin av silikati kann tí merkja, at gróðurin minkar, og kann hetta endurspeglast í hægri liðum í føðiketuni, har allarhelst minni av føði er tøk nú, enn tað var fyrst í 1990unum.