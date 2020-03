Minnist til útlendsku starvsfólkini

Arbeiðsgevarar mugu í hesum døgum átaka sær eina víðkaða skyldu at syrgja fyri, at útlendsk starvsfólk fáa greiða kunning um støðuna og almennu tilmælini fyri atburð í sambandi við coronavirus COVID-19.Eisini má arbeiðsgevarin tryggja sær, at útlendsku starvsfólkini skilja tilmælini, sum myndugleikarnir hava fráboðað.Um so er, at starvsfólk av útlendskum uppruna mugu í sóttarhald, má arbeiðsgevarin tryggja, at hesi hava nøktandi liviumstøður.Á heimasíðuni www.corona.fo er kunning, sum tit kunnu brúka. Kunningin er eisini á enskum máli.Atgongdin til landið er nú avmarkað, men enn ber til at ferðast í arbeiðsørindum. Øll ferðandi skulu gjøgnum passeftirlit í Vága Floghavn og eisini í Kastrup. Arbeiðsfólk skulu veita prógv fyri, at tey hava arbeiðsørindi í Føroyum.Heitt verður á útlendska arbeiðsmegi um at hava pass, arbeiðsloyvi og arbeiðskontrakt/setanarbræv til reiðar við passeftirlit, so tað verður lættari at koma gjøgnum marknaeftirlitið.