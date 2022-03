Flora Ghosh modtog Tine Bryld-prisen i 2013. Siden er hun i flere omgange blevet beskyldt for \"grotesk dårlig ledelse\", og for at skabe et problematisk arbejdsmiljø i organisationen Liva, som hun har stiftet og er direktør for. Foto: Christian Lilliendahl / Scanpix

Mobning og overfusninger: 20 tidligere ansatte står frem med hård kritik af prisvindende ngo-chef

En lang række tidligere ansatte og bestyrelsesmedlemmer fortæller i en fælleserklæring om årelange arbejdsmiljøproblemer og "et enormt konfliktniveau" forårsaget af ledelsen i organisationen Liva, der hjælper kvinder ud af prostitution. Liva-ledelse afviser kritikken.

Rasmus Dahl Løppenthin

Journalist

Søren Dahl

Journalist