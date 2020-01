Møde mellem statsministeren, lagmanden og formanden for Naalakkersuisut

Statsminister Mette Frederiksen, lagmand Bárður á Steig Nielsen og formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen har tirsdag den 7. januar 2020 holdt møde i Statsministeriet.





På mødet blev der drøftet aktuelle sager af fælles interesse på især det udenrigspolitiske område.

Statsminister Mette Frederiksen udtaler efter mødet:



“Med øget internationalt fokus på Arktis og Nordatlanten får vores samarbejde i rigsfællesskabet en ny dimension. Den globale interesse kræver, at vi styrker dialogen og bliver endnu bedre til at arbejde på tværs af Danmark, Grønland og Færøerne. På dagens møde har vi derfor blandt andet drøftet det udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske område”.



Lagmand Bárður á Steig Nielsen udtaler:

”Rigsfællesskabet er en stor aktør i Arktis. Færøernes strategiske placering i Nordatlanten giver os nye muligheder. Men der følger også store udfordringer og ansvar med. Det skal alt sammen håndteres med stor omhu og god dialog for at sikre, at mulighederne bliver udnyttet optimalt”.



Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen udtaler:

”Det var et godt og åbent møde. Vi er bevidste om, at vores lands afgørende placering i Arktis og Nordatlanten medfører en stadig mere central rolle i det storpolitiske billede, som dannes i disse år. Derfor er det meget vigtigt for os, at Naalakkersuisut har en reel og afgørende medindflydelse på de beslutninger, som tages i rigsfællesskabet om Grønland og Arktis”.



***