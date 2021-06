Møguleikar og avbjóðingar á breddanum

Føroyar hava nógvar styrkir, men eisini avbjóðingar. Hetta var ein av niðurstøðunum á triðja fundinum hjá Vakstrarforum.

Vakstrarforum hevur fingið uppgávuna at eyðmerkja vakstrarøki í Føroyum. Fyri at planleggja framtíðina er eisini neyðugt at gera sær eina yvirskipaða meting av styrkjum og veikleikum í samfelagnum í dag, vísti løgmaður á í sínari framløgu.

"Skulu vit tryggja okkum eina burðardygga framgongd, mugu vit av og á steðga á og taka eitt yvirskipað kjak um, hvussu tað stendur til í samfelagnum – hvat er gott, hvat er minni gott, hvat vit so skulu leggja størri dent á," segði løgmaður millum annað í framløguni.

Úrslitið av fundinum var kortini ítøkiligt. Vakstrarforum gjørdi av at arbeiða víðari við:

Útbúgving og arbeiðsmegi

Maritimum veitaravinnum

Ferðavinnu

Í næstum verða arbeiðsbólkar settir, sum skulu at arbeiða víðari við hesum trimum vakstrarøkjum.

Frammanundan hevur Vakstrarforum raðfest havið og kunningar- og samskiftistøkni sum uppløgd vakstrarøki hjá føroyska samfelagnum.

