Thor skrivstovan.

Mynstringarbann avlýst móti Hoyvík

Dan Klein --- 07.01.2017 - 10:00

Nýggja uppsjóvarskipið Hoyvík hjá Thor í Hósvík sleppur til fiskiskap. Avtala er gjørd við Thor-fyritøkuna um sáttmála.





Tíðindaskriv:





Tey trý manningarfeløgini høvdu lýst mynstringarbann, har tey noktaðu limum sínum at mynstra við Hoyvík, so leingi ongin avtala er gjørd við reiðaríið.





Manningarfeløgini høvdu fyrr í vikuni vent sær til Hans Andrias Kelduberg, reiðara á Hoyvík, fyri at biðja hann koma at samráðast um eina avtalu at galda fyri skipið, men hann hevði ikki svarað aftur. Nú er skipið á veg til Føroya, og neyðugt var at lýsa mynstringarbannið í stundini at forða fyri at skipið fer til fiskiskap í sáttmálaloysi, avgjørdu tey trý manningarfeløgini í gjár.





Hoyvík er keypt úr Noregi fyri slakar 20 milliónir krónur. Skipið hevur fyrr verið heimahoyrandi í Føroyum sum ávikavist Gullfinnur og Høgaberg. Sambært in.fo fór Hoyvík úr Egersund í Noregi á middegi mikudagin og kemur á Havnina tíðliga í dag.





Í gjárkvøldið vóru samráðingar við reiðaran, og sáttmáli varð undirskrivaður. T.v.s., at mynstringarbannið er ikki longur galdandi. Øll viðurskiftir eru avgreidd siga tey trý manningarfeløgini.