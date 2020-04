Næstan alt avlýst í summar

Alt bendi á, at 2020 skuldi gerast eitt gott ár hjá ferðaskrivstovuni, Greengate Incoming. Bíleggingarnar vóru nógvar, og tey vóru klár at taka ímóti ferðafólkunum, sum skuldu koma.Ístaðin kom corona. Og so vendist alt á høvdið.- Virksemið er steðgað upp. Apríl, mai og juni eru stórt sæð farnir, og tað byrjar at máast burturav juli, august og september eisini, sigur Marni Hjalnafoss, marknaðarstjóri og annar av eigarunum í Greengate Incoming.Høvuðsvirksemið hjá Greengate Incoming er at bjóða ferðir til Føroya og taka sær av m.a. flogferðaseðlum, gisting, útferðum og leigu av bili. Eisini samskipa tey ráðstevnur í Føroyum.11 fólk starvast í fyritøkuni.- Seinastu 2-3 árini hava verið sera góð. Tíbetur. Og ábendingar vóru um, at hetta árið fór at vera í minsta lagi eins gott og tey undanfarnu, sigur Marni Hjalnafoss.Háárstíðin er frá apríl til oktober. Tað er har, Greengate Incoming tjenar sínar pengar.Nú hava útlendsku ferðafólkini avlýst so at siga alt í apríl, mai og juni, og fleiri avlýsingar eru hinar mánaðirnar. Harumframt eru nakrar ráðstevnur, sum felagið tekur sær av, avlýstar og onkur útsett til 2021. So ein rættiliga stórur partur av umsetninginum er burtur.- Vit hava verið noydd at repa seglini. Øll starvsfólkini eru send til hús og í ALS-skipanina. Tey arbeiða nakrar fáar tímar um vikuna, tí virksemið kann ikki steðga upp, sigur Marni Hjalnafoss.Tey eru í gongd við at fyrireika ferðaárið 2021 og arbeiða við marknaðarføringini. Nú seta tey sítt álit á, at næsta ár verður eitt gott ár ístaðin.- Vit kunnu yvirliva við einum vánaligum ári við stuðuli frá hjálparpakkunum, men eg orki ikki at hugsa tankan, um 2021 eisini verður eitt vánaligt ár, sigur Marni Hjalnafoss.Tey eru fegin um møguleikan fyri, at starvsfólkini kunnu fara í ALS-skipanina, so tey sleppa undan at siga fólki úr starvi. Tó kundu tey hugsað sær, at starvsfólk kundu arbeitt nakrar tímar, uttan beinanvegin at verða mótroknað í ALS-gjaldinum.Hjálparpakki 2, sum varð almannakunngjørdur fríggjadagin, fer Greengate Incoming eisini at hava brúk fyri. Har kunnu smærri fyritøkur, sum hava mist stóran part av umsetninginum, fáa stuðul til fastar útreiðslur.Greengate hevur nógvar fastar útreiðslur til eitt nú bókingarskipan, bókhaldsskipan, húsaleigu og marknaðarføring. Tí kemur tað væl við at fáa hjálp til hendan partin, sigur Marni Hjalnafoss.Skrædlið rakar ikki bara Greengate Incoming. Tað hevur eisini avleiðingar fyri ferðaleiðarar, bussfyritøkur, gistingarhús og matstovur, sum tey samstarva við.Marni Hjalnafoss vónar, at myndugleikarnir støðugt fylgja gongdini og kunnu hjálpa, soleiðis at bæði tey og aðrir veitarar í ferðavinnuni hóra undan.Hjá Greengate Incoming tora tey onki at spáa um útlitini fyri seinnu helvt av 2020.